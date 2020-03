"No es un resfriado"; madre de dos niños con Covid-19 advierte a padres

Una madre estadounidense lanzó una advertencia a los padres del mundo, ante la importancia de permanecer en casa y no desestimar el contagio en niños menores, ya que sus hijos –de seis años- dieron positivo al coronavirus (Covid-19).

En declaraciones para un blog de maternidad, Bettina “N” aseguró que su familia siempre ha tenido una buena alimentación y considera que llevan una vida sana y activa. Sin embargo, poco después de que iniciaran la cuarentena con sus pequeños, estos presentaron fiebre alta.

La madre se negaba a ir al doctor

A pesar de las medicinas, la fiebre no cedió en sus hijos Fred y Charlotte, quienes entonces presentaron una tos seca. Pese a que esta madre dice no ser afecta a ir al médico, cuenta que en su interior estaba segura de que algo no andaba bien con los pequeños, quienes después de los respectivos estudios –que tardaron 48 horas en realizarse- dieron positivo a Covid-19.

“No ha sido como un resfriado, o como dicen, ‘los niños no se enferman realmente’. Ahora estamos en el hospital aislados y los niños no están bien. Su recuento sanguíneo regresó peor que ayer, así que no hubo mejoría sino todo lo contrario”, indicó la madre al blog, citado por Telemundo.

No obstante, reconoce que gracias al esfuerzo de los médicos del centro de salud donde sus hijos se hospitalizados, la fiebre logró ceder y los niños muestran –tras varios días- una mejoría.

Advierte a los padres del mundo

La madre tiene un mensaje para todos aquellos que aún están escépticos sobre las afectaciones de este virus.

“Quédate en casa con su familia. Realmente no es tan malo quedarse con tus seres queridos. No digas que no tienes miedo de contagiarte, realmente no sabes con qué estás tratando. Si esto es lo que les sucede a los niños sanos que están destinados a ‘no enfermarse mucho’, odio pensar en aquellos con condiciones previas”.

Esta semana, Estados Unidos dio a conocer el primer deceso por coronavirus de un menor de edad, en Los Ángeles.

