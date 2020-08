''No me toquen, tengo Covid'', dice narco colombiano en su captura

COLOMBIA.- Alberto Antonio Henao Acevedo, mejor conocido como “Albert” y uno de los hombres más buscados en Colombia por ser líder de una de las redes de narcos más poderosa, los “Pachelly”, fue capturado.

Te puede interesar: Policía se disfraza de sacerdote para rescatar a secuestrados (Vídeo)

Para poder aprehenderlo, un grupo especial de investigación judicial e inteligencia de la Policía utilizó un dron y lo capturó el domingo a las dos de la tarde, en un elegante edificio ubicado en el sector de El Poblado en Medellín, Colombia.

El narcotraficante estaba en el piso 27 y lo pudieron identificar gracias a una ventana.

Ofrecían 300 mil pesos por su captura

"Albert", por quien se ofrecían hasta 50 millones de pesos colombianos (casi 300 mil pesos mexicanos) por información que facilitara su captura, se venía escondiendo de las autoridades desde finales de 2019, cuando la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra, acusado de delitos agravados.

Imágenes del dron con el que @PoliciaColombia logró la captura de ‘Albert’, maximo jefe de la red criminal de los ‘Pachelly’. Vía: @ELTIEMPO pic.twitter.com/rJjIe1D5gZ — Justicia EL TIEMPO (@JusticiaET) August 11, 2020

De acuerdo con el investigador, los agentes de inteligencia llevaban dos semanas sin descansar tras el rastro de Henao Acevedo, de quien se sabía estaba en algún punto del Valle.

"No me toquen, tengo Covid"

Cinco elementos ingresaron al apartamento, cuando los vio entrar “Albert” les dijo: "No me toquen, tengo Covid", pero el equipo especial no se inmutó, por lo que el capo colombiano no se resistió a la captura y se colocó un traje de protección por el nuevo coronavirus.

.- Con información de El Tiempo de Colombia.