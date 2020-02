"No puedo aceptar lo que está pasando en México", expresa Ana Gabriel

CHILE.- La cantante mexicana Ana Gabriel expresó ayer que "no puedo aceptar lo que está pasando en México" y pidió "orar" para que "se arregle Latinoamérica".

Durante el concierto que ofreció en el Festival de Viña del Mar, encandiló con su romanticismo a sus seguidores y también pidió "orar" por Chile.

La "caída" de México

Al término de cantar "Dices que me amas, que no vives si no estás conmigo…", versos de su tema "Mar y Arena", María Guadalupe Araujo -su nombre real-, tomó una bandera de Chile con la mano y lanzó un discurso.

No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos. No lo puedo aceptar, como no acepto lo que está pasando en México"

Ana Gabriel en Viña del Mar:



“No me gusta la política pero no me gusta que le hagan daño a los pueblos. Lamento que Venezuela, Chile y Nicaragua estén en esta situación.



Pensé que México no caería en las garras de unos pocos y cayó."

México, "realmente el ultimo país que pensé que fuera a caer en las manos y garras de algunos pocos, cayó", sentenció.

Movilización chilena

"Amigos chilenos, no se dejen. Recemos por este país", expresó Ana Gabriel ante un público que gritaba fuerte la consigna "Chile despertó".

La cantante comentó que "se me llenó el alma de una tristeza tan grande" al ver "la situación de mi país, la situación que continúa en esos países tan hermosos como Venezuela, Nicaragua y Honduras, de ver a mi Chile de esta manera".

Tras sus presentaciones en 1992, 1995 y 2014, la llamada "Diva de América", de 64 años de edad, desembarca de nuevo en Viña del Mar en un delicado momento para Chile.

Hace cuatro meses se produjo en ese país un estallido de protestas en las calles para cambiar el modelo socioeconómico y lograr mayor igualdad social, y contra el gobierno de Sebastián Piñera.

La mexicana se mostró tajante: "Espero que las cosas vuelvan como lo tenía yo siempre en mi alma".

"Ayer fue la noche de las mujeres. Hoy son de los recuerdos. ¡Y no porque seamos viejas!", dijo la intérprete durante la 61 edición del festival chileno, que se extenderá hasta el viernes próximo.

