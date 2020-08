"No puedo respirar", suplicó un afroamericano antes de morir en una celda de EE.UU.

WASHINGTON. (EFE).- Imágenes de vídeo difundidas hoy sábado por la cadena de televisión CNN muestran a un preso de raza negra en Estados Unidos quejándose de no poder respirar, mientras es atendido por cinco funcionarios de prisión y una enfermera, antes de fallecer en un hospital.

En la grabación puede verse a John Elliott Neville, de 56 años, diciendo en numerosas ocasiones "No puedo respirar", la misma frase que pronunció a finales de mayo otro afroamericano, George Floyd, en Mineápolis antes de morir asfixiado cuando era detenido por un policía blanco.

La muerte de Floyd desencadenó una ola de protestas y disturbios en varias ciudades de Estados Unidos, que duró semanas.

La CNN explicó que las imágenes de Neville salieron a la luz esta semana por una orden de un juez de Carolina del Norte.

Neville, que estaba detenido en una cárcel del condado de Forsyth por agresión a una mujer, fue atendido por cinco funcionarios y una enfermera, tras caerse de su litera mientras dormía debido a un problema médico.

Durante los alrededor de 45 minutos de grabaciones hechas con las cámaras corporales y habituales de los agentes el pasado 2 de diciembre, un día después de su arresto, se ve a Neville desorientado y con dificultades para respirar, sujetado por los cinco funcionarios que lo trasladan fuera de su celda.

Over the course of three minutes, John Elliott Neville said, "I can't breathe," at least 28 times while he was face down in a "hog-tie" position in a narrow cell at the Foryth County Jail. As he cried for help, a detention officer repeatedly told hi… https://t.co/DLiasQqP4H