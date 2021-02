El Papa desea que el término de su vida sea en Roma

BUENOS AIRES (EFE).— El papa Francisco afirmó que no teme a la muerte y que espera que ésta lo encuentre en Roma, ya que descarta regresar a su natal Argentina, según una entrevista realizada hace dos años que el diario La Nación publicó ayer sábado.

“Siendo Papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo”, destacó el Pontífice ante la pregunta: “¿Cómo imagina su muerte?”.

El Papa destacó que la muerte es un tema en el que piensa aunque ésta no le produce temor “en absoluto”, si bien en el momento de la entrevista, que se realizó el 16 de febrero de 2019 en Roma, resaltó que se encontraba “muy bien”.

La conversación con el periodista y médico argentino Nelson Castro versa sobre la salud y los problemas que Francisco tuvo a lo largo de su vida, entre los que se figuran un “cuadro pulmonar severo” en 1957 y la neurosis ansiosa que padece.

“Tengo bastante domada la ansiedad. Cuando me encuentro ante una situación o debo enfrentar un problema que me produce ansiedad, la atajo. Tengo distintos métodos para hacerlo. Uno de ellos es escuchar Bach. Me serena y me ayuda a analizar los problemas de una manera mejor. Le confieso que con los años he logrado poner una barrera a la entrada de la ansiedad en mi espíritu. Sería peligroso y dañino que yo tomara decisiones bajo un estado de ansiedad”, dijo.

Sobre las neurosis afirmó que “hay que cebarles mate” y saber “acariciarlas también”, ya que “son compañeras de la personas durante toda su vida”.

“Es muy importante poder saber dónde chillan los huesos. Dónde están y cuáles son nuestros males espirituales. Con el tiempo, uno va conociendo sus neurosis”, matizó.

También habló sobre la psicología, de la que dijo que su estudio “es necesario para un sacerdote”, y aunque afirmó que nunca se psicoanalizó, contó cómo recurrió a la ayuda de una psiquiatra durante un momento delicado de su vida.

“Nunca me psicoanalicé. Siendo provincial de los jesuitas, en los terribles días de la dictadura, en los cuales me tocó llevar gente escondida para sacarla del país y salvar así sus vidas, tuve que manejar situaciones a las que no sabía cómo encarar. Fui a ver entonces a una señora —una gran mujer— que me había ayudado en la lectura de algunos test psicológicos de los novicios. Entonces, durante seis meses, la consulté una vez por semana”, concluyó.

En Ciudad del Vaticano, se informó que el Papa eligió un “nosotros” universal para su tradicional mensaje durante del Día Mundial del Migrante y el Refugiado, cuya edición 107 se celebrará el domingo 26 de septiembre.

“El Santo Padre ha elegido como título para su tradicional mensaje ‘Hacia un “nosotros” cada vez más grande’, inspirado en su llamamiento a que “al final ya no estén ‘los otros’, sino sólo un ‘nosotros’” , el Dicastero para el Servicio y el Desarrollo Humano Integral, en su sección de Migrantes y Refugiados.

“Y este “nosotros” universal debe hacerse realidad en primer lugar dentro de la Iglesia, que está llamada a crear comunión en la diversidad”, se añade en un nota, en la que se recuerda que este mensaje se inspira en su encíclica “Frateli tutti” (Hermanos todos), dedicada al tema de la hermandad y la amistad social.

El mensaje, subdividido en seis subtemas, prestará especial atención al cuidado de la familia común, que, junto con el cuidado de la casa común, tiene como objetivo ese “nosotros” que puede y debe ser cada vez más amplio y acogedor.