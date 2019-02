“No voy a llorar, no se ha muerto nadie”: Emma Coronel tras la condena

EE.UU.- Emma Coronel, esposa del “Chapo” Guzmán, abandonó casi de inmediato la corte de Nueva York, luego de escuchar que declararon culpable de 10 cargos a su marido, entre ellos, el de ser líder del Cártel de Sinaloa.

La ex reina de belleza lo acompañó durante los tres meses que duró el juicio, excepto en una ocasión, pero lo compensó al llevarle a las hijas gemelas de ambos. Aunque pidieron hablar y abrazarse, no se los permitieron.

El Chapo quedó aturdido mientras se leía el veredicto. Él y Emma Coronel intercambiaron miradas mientras lo escoltaban fuera de la sala y la saludó con la cabeza. Su esposa intentaba contener las lágrimas y le mostraba el pulgar hacia arriba, así lo tuiteó Keegan Hamilton, editor del podcast “Chapo: Kingpin of Trial” de Vice, quien siguió de cerca el llamado juicio del siglo.

As I said earlier, Chapo looked a bit stunned. His lawyers surely warned him what was coming, maybe he was just having trouble following what was happening through the translator. He stood to be escorted out of the courtroom and, as always, he looked for his wife in the gallery.

