Nobel de la Paz ante Fiscalía por denuncias de abuso sexual

SAN JOSE, Costa Rica (Notimex).- El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias, acudió hoy a la Fiscalía para responder a las denuncias de abuso sexual que pesan en su contra.

La Fiscalía Adjunta de Género lo citó para declarar ante una indagatoria sobre dos denuncias, una de violación y otra de abuso sexual que interpusieron dos mujeres en su contra, la semana pasada.

Exreina de belleza

La investigación es realizada por una denuncia presentada por la médica y activista Alexandra Arce von Herold, quien lo denunció por violación, y otra de Jazmín Morales, Miss Costa Rica 1994, quien lo denunció por abuso sexual, precisó el diario “La Nación”.

El interrogatorio en el recinto del Ministerio Público duró alrededor de una hora y, al salir fue resguardado por un oficial del Poder Judicial. A la salida de la Fiscalía, el expresidente se negó a hablar ante la prensa sobre las causas en su contra y pidió “comprensión”.

Pide comprensión

Solo dijo que no hablaría al respecto por recomendación de su abogado, Érick Ramos. “Ustedes saben que durante los últimos 50 años siempre he contestado preguntas sobre cualquier tema y he tenido siempre una relación muy cordial con los periodistas“, comentó el expresidente.

“Pero en esta oportunidad mi abogado defensor me pidió que lo más conveniente es, en vista de que estos dos casos están en la Fiscalía, que no me refiera a ellos. Así es que les pido comprensión“, agregó el premio Nobel de la Paz 1987.

Sin medidas cautelares

Arias tampoco se refirió a las denuncias públicas sobre supuestos abusos sexuales que no han sido judicializadas, así como tampoco al efecto político que tendrían estas denuncias en su contra.

El Ministerio Público confirmó que, tras la indagatoria, la Fiscalía Adjunta de Género no solicitó medidas cautelares en su contra, y que el proceso de investigación continúa.

Mientras se retiraba del sitio, Arias se topó con Jazmín Morales en el bulevar del Primer Circuito del Poder Judicial, en San José.

Evitan un encuentro

Aunque no se encontraron de frente, Arias y sus abogados cambiaron de dirección para evitar precisamente algún acercamiento.

La exreina de belleza se presentó a ese despacho judicial para aportar más detalles sobre la querella que interpuso contra el exmandatario, detalló su abogado, Arcelio Hernández.

No estaba asesorada

El objetivo de la visita al ente acusador del Estado fue ampliar, con elementos técnicos y nuevas pruebas, la causa penal, pues cuando Jazmín interpuso la denuncia no estaba asesorada por un profesional en Derecho, explicó el representante legal.

Desde el 5 de febrero, cuando el Semanario Universidad publicó que Alexandra Arce von Herold había denunciado penalmente a Arias un día antes, el 4 de febrero, ante la Fiscalía Adjunta de Género, varias mujeres hicieron lo mismo, pero sólo Jazmín acudió a los tribunales.

Los abusos

La médica demandó al expresidente por haberla besado, tocado los senos y otros actos sexuales sin el consentimiento de ella. Los hechos habrían ocurrido en 2014, cuando la activista tenía 30 años.

La segunda acusación penal la presentó Jazmín Morales, quien dijo también que el expresidente le tocó los senos y la besó a la fuerza, durante un encuentro en la casa del Premio Nobel, en Rohrmoser, en 2015.

Casos no denunciados ante la ley

Sin que medie una denuncia penal, otras tres mujeres han hecho públicos supuestos actos de hostigamiento del exmandatario. El testimonio más reciente es de Carina A. Black, de 52 años, científica política de la Universidad de Nevada, en Renolo.

En su narración, publicada el domingo por el diario “The New York Times”, la mujer comentó que Arias habría intentado besarla en 1998, cuando el político visitó esa casa de enseñanza superior como expositor.

Más acusaciones

Además, la periodista costarricense Nono Antillón contó que el expresidente había abusado sexualmente de ella cuando laboró con él, hace 35 años.

Por otra parte, el diario “The Washington Post” publicó la denuncia de la también comunicadora Emma Daly, quien contó cómo Arias le habría tocado los senos en 1990.

Las denuncias públicas incluyen a una periodista de revista “Perfil”, Mónica Morales, quien narró su experiencia en una entrevista realizada al mandatario en 2013, en la que el expresidente le sugirió sentarse en sus piernas.