Joven ruega por ayuda antes de fallecer por Covid: "Me están dejando morir"

ARGENTINA.- En redes sociales se viralizó la historia de Noelia Mercado, una mujer argentina que le pidió ayuda a su mamá en audios de Whatsapp mientras estaba internada por Covid.

Noelia tenía 32 años, era estudiante de enfermería y falleció en un centro de salud de Río Cuarto, en Córdoba. Antes, aseguró que la “estaban dejando morir”.

A pesar de encontrarse internada, conservó su teléfono y envió varios mensajes a su madre. En ellos, Noelía le decía que estaba preocupada y le pedía ayuda, pues la fiebre no cedía y su saturación era baja.

“Ella me decía por WhatsApp ‘por favor avisa que me vengan a canalizar, estoy con fiebre, con 39°’, se llevó el termómetro como estudiante de enfermería que era, también el oxímetro y la medicación y me escribía ‘estoy saturando mal, sí o sí voy a tener que tomar la medicación hasta que vengan'”, dijo Teresa, madre de Noelia, a medios como la Nación e Infobae.

La madre de la joven aseguró que su hija estuvo internada durante cuatro días en el hospital San Antonio de Padua y calificó su muerte de una negligencia médica.

“Ella ya no podía hablar, llamaba a los enfermeros y nadie la escuchaba, pasaba hora y media o dos horas y no llegaban a atenderla, pedía agua, que la ayudaran porque se estaba muriendo y ya no saturaba, ya no tenía más oxígeno”, contó Teresa.