Noticiero transmite rito satánico por error y se viraliza (vídeo)

AUSTRALIA.- Un noticiero de Australia se confundió y transmitió un ritual satánico en vivo. La conductora estaba presentando una noticia sobre perros policía cuando la imagen se cortó y, en un escenario sombrío de color rojo, aparecieron personas vestidas de negro y con una cruz iluminada al revés.

En la transmisión, una persona con un manto negro gritó: "¡Salve, Satanás!", hasta que la imagen regresó a la normalidad.

El incidente ocurrió durante la transmisión del Australian Broadcasting Corporation (ABC). Ni el noticiero ni la televisora se pronunciaron al respecto, pero el vídeo se volvió viral en redes sociales.

ABC's satanic slip-up. What was going on here? @abcnews pic.twitter.com/D1dWfjOYhM