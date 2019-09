Novia embarazada murió camino al altar; su hija sí nació

BRASIL.- Jessica Victor Guedes tenía 30 años y estaba embarazada de 20 semanas. El pasado sábado 14 de septiembre cumplía uno de sus sueños: entraba a una iglesia en San Pablo para casarse con su novio, Flavio Gonçalves da Costa, de 31 años, pero la tragedia cimbró en el lugar.

Flavio, quien es teniente del Batallón de la Policía Militar en San Pablo, narró lo que sucedió.

“Ese día pedí llegar a la iglesia en el camión de bomberos. Al llegar saludé a todos y esperé a mi novia, pero vi que no bajaba del auto. Una prima suya me dijo que Jessica no se sentía bien, abrí la puerta y la encontré desmayada en el asiento”.