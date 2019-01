Nueva caravana migrante sale de Honduras: más de 600 personas

HONDURAS.- Centenares de migrantes hondureños partieron este martes para integrar una nueva caravana que pretende llegar a Estados Unidos o México.

Los primeros grupos salieron el lunes en la noche de la estación de autobuses en San Pedro Sula, donde numerosas mujeres y niños subieron a autobuses con destino a la frontera con Guatemala. Por otra parte, algunos emprendieron la travesía caminando o pidiendo viaje mientras llovía.

Finalmente los últimos salieron esta mañana con intención de alcanzar a los primeros.

Algunos llevaban a su niños en cochecitos o andando tomados de la mano. Como la gente no ha parado de llegar a la estación de autobuses es previsible que el número de personas de la caravana aumente.

Según la prensa hondureña, las autoridades reforzaron la frontera con Guatemala para garantizar que todos lleven la documentación pertinente. Los menores deben llevar pasaportes y la autorización escrita de sus padres para dejar el país.

Jenny Argüello, activista que defiende a los migrantes y va con la caravana, dijo que las patrullas policiales no les impiden continuar, solo revisan las identidades.

La más reciente caravana inicia en momentos en que Trump intenta convencer a la ciudadanía de que existe una “crisis” en la frontera con México. De esta manera justificaría la construcción del muro entre ambos países, razón por la que recurrió a un cierre parcial del gobierno.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2019