Nueva explosión en Bagdad cerca de la embajada de EE.UU.

Bagdad (Notimex).- Reportan una explosión registrada hoy en la Zona Verde de esta capital, lugar donde se ubica la Embajada de Estados Unidos, informó a la agencia Sputnik una fuente de las fuerzas de seguridad de Irak.

“Un cohete explotó en el centro de la zona verde, no hay datos sobre posibles víctimas“, afirmó la fuente.

Otros medios señalan que podría haber caído cerca de la embajada estadounidense.

#BREAKING

Numerous U.S. helicopters in the air over Baghdad, Iraq.

Sky News reporter: Rocket hits Baghdad's Green Zone. Entrance to the U.S. Embassy closed.pic.twitter.com/vHVwADTjQW