El presidente Joe Biden anunciará hoy la respuesta de su gobierno ante la emergencia

Las escenas causadas por las inundaciones en Nueva York hicieron evocar una película sobre el fin del mundo que, coincidentemente, tiene como escenario principal la Gran Manzana: "El día después de mañana".

El número de muertos en los estados de Nueva York, Maryland y Nueva Jersey por los remanentes de la tormenta tropical "Ida" se elevó a diez, informaron las autoridades.

En la ciudad de Nueva York, en estado de emergencia desde anoche, se reportaron siete muertos y en el vecino Nueva Jersey hubo otra víctima, de acuerdo con declaraciones del alcalde de la ciudad de Passaic, Héctor Lora.

🇺🇸⚠️ — BREAKING: All flight activity at Newark Liberty International Airport is currently suspended due to severe flooding from tonight’s storm. All passengers are being diverted from ground-level flooded areas | @OneJerseySchorr pic.twitter.com/boAAGaNi98