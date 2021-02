Nueva York: migrantes e hispanos ya pueden vacunarse contra el Covid

NUEVA YORK.— Inmigrantes hispanos que trabajan en restaurantes, ya pueden vacunarse contra COVID-19 en Nueva York. Aunque muchos lo celebran, otros piden no apresurarse, debido al temor de los efectos secundarios.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el martes que otorgaba a cada condado el poder de agregar a los taxistas y trabajadores de restaurantes en la lista de personas que se pueden vacunar. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, no se lo pensó dos veces.

Eleazar Cordova, una mexicana de 43 años que es dueña y además trabaja en un restaurante llamado Pablito's Taqueria en Brooklyn, dijo sentir “mucha satisfacción”.

Según un informe de septiembre de la oficina del contralor del estado de Nueva York, los hispanos representan un 44 por ciento del total de trabajadores de restaurantes en la ciudad, lo que se traduce en el mayor bloque de empleados de estos establecimientos.

El mismo reporte señala que en 2018 un 60 por ciento de los trabajadores de restaurantes en la ciudad eran inmigrantes.

