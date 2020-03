Nueva York ordena cierre de escuelas, regresarían el 20 de abril

NUEVA YORK.- Nueva York, que cuenta con el sistema escolar más importante de todo Estados Unidos con 1.1 millones de estudiantes, cerrará todas sus escuelas públicas. La medida entrará en vigor este lunes y como mínimo hasta el próximo 20 de abril, para proteger la salud de los escolares y de todos los neoyorquinos ante la pandemia del coronavirus.

"Esto va a ser muy difícil para muchas familias, pero tenemos que proteger la salud de los neoyorquinos. Juntos tenemos que responder y juntos superaremos esta crisis", aseguró en una comparecencia el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.

¿Por qué dudó tanto De Blasio?

El alcalde de Nueva York se había resistido a tomar esta medida para facilitar que los padres puedan ir a trabajar y porque muchos centros escolares son clave para la alimentación de muchos menores que no tienen asegurado el alimento en casa.

De Blasio también adelantó que contempla la posibilidad de que, en función como evolucione el contagio del coronavirus, las escuelas públicas cierren para lo que quede de curso.

Join me at City Hall for an important update on our city's response to COVID-19. https://t.co/TOVCtB9naf — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) March 15, 2020

Analizan impartir clases "on line"

Por su parte, el canciller de Educación de la ciudad de Nueva York, Richard Carranza, explicó que los profesores van a recibir instrucciones y recursos para poder impartir clases "on line" a partir del 23 de marzo.

"Sabemos que no todas las familias tienen ordenadores y conexión a internet, pero va a ver información sobre cómo obtener todo esto", dijo Cararnza, quien señaló que se seguirá dando información al respecto en los próximo días.

NYC must have a plan in place in the next 24 hours for childcare for essential workers and a plan to make sure kids will continue to get the meals they need.



NYC schools will close early this week.



This action is necessary to reduce density and mitigate the spread of #COVID19. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 15, 2020

Previamente, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cumo, ya había avanzado que las escuelas de la Gran Manzana iban a cerrar.

No obstante, adelantó que el ayuntamiento debía tener un plan en funcionamiento en 24 horas para garantizar que los niños que confían tener las comidas escolares continúen recibiendo apoyo y los padres, especialmente los trabajadores de atención médica, tienen acceso a cuidado infantil.

What we do next will have a massive impact on the trajectory of this virus in New York.



We can only maintain public health by STAYING APART.



The decision each of makes now will impact us all tomorrow. STAY HOME. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 15, 2020

El gobernador Andrew Cuomo también anunció este domingo que las escuelas de los condados de Westchester, Nassau y Suffolk cerrarán esta semana en un esfuerzo por limitar la propagación del coronavirus.

Te puede interesar: Por orden de Maduro, Caracas y siete estados más entran en cuarentena

"Nuestro objetivo es frenar la propagación del virus a un ritmo que el sistema de salud pueda manejar, y una de las formas de hacerlo es reducir la densidad de personas juntas", dijo el gobernador Cuomo.

Síguenos en Google Noticias