Nueva York permitirá las visitas a pacientes por Covid-19

NUEVA YORK.— Los pacientes con COVID-19 podrán recibir visitas en algunos hospitales de Nueva York. Así lo anunció el gobernador Andrew Cuomo, y añadió que se permitirán pequeñas ceremonias para conmemorar el Día de los Caídos en Guerras.

Dieciséis hospitales del estado Nueva York permitirán visitas como parte de un programa piloto para mitigar el sufrimiento de los pacientes con COVID-19, quienes están aislados de sus familiares y amigos.

Las visitas, según dijo, tendrán una duración limitada. Los visitantes necesitarán usar equipo de protección y se les revisará la temperatura y síntomas.

Cuomo hizo el anuncio mientras las hospitalizaciones y muertes por coronavirus siguen disminuyendo en el estado. Hay un promedio de 335 nuevas hospitalizaciones por día. El lunes se registraron 105 muertes nuevas.

Por otra parte, Nueva York permitirá que se lleven a cabo ceremonias para conmemorar el Día de los Caídos en Guerras con hasta 10 personas, pese a las medidas de confinamiento del estado.

