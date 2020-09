Nuevo ciclo escolar sin maestros; fallecieron por Covid-19

MISSOURI.— Maestros de al menos tres estados han muerto debido al coronavirus (Covid-19) desde el comienzo del nuevo ciclo escolar; situación que causó preocupación ante un regreso a las clases presenciales que podría tener un impacto letal en todo Estados Unidos.

AshLee DeMarinis tenía apenas 34 años cuando murió el domingo luego de pasar tres semanas en el hospital. Enseñaba habilidades sociales y educación especial en la Escuela Secundaria John Evans.

Una maestra de tercer grado falleció el lunes en Carolina del Sur, y otros dos docentes murieron recientemente en Mississippi.

No obstante, se desconoce el número de maestros que han enfermado de Covid-19 en Estados Unidos desde que comenzó el año escolar, pero tan sólo en Mississippi se han reportado 604 infecciones entre maestros y personal escolar.

Randi Weingarten, presidente de la American Federation of Teachers, señaló que las escuelas necesitan lineamientos como el uso obligatorio de mascarillas y estrictas reglas de distanciamiento social para una reapertura segura.

“Si el contagio comunitario es tan elevado como en Missouri y Mississippi, si no se cuenta con la infraestructura para hacer pruebas de diagnóstico , y si no se cuenta con las medidas de seguridad para evitar la propagación de virus en las escuelas , creemos que no podemos reabrir las clases presenciales”, declaró Weingarten.

