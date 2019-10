Hombres quemaron viva a joven por denunciar; les dan pena capital

BANGLADESH.- Nusrat Jahan Rafi, era una joven de 19 años de edad, la quemaron viva en Feni, Bangladesh, luego de que denunció que el director de la escuela intentó abusar sexualmente de ella.

Ahora, un total de 16 personas fueron condenadas a muerte por un tribunal de Bangladesh por este caso.

La joven denunció al director de la escuela, quien también forma parte de los sentenciados, por acoso sexual pero al rechazar retirar la denuncia, los hombres la rociaron con queroseno y la quemaron. Los involucrados intentaron hacer pasar el asesinato como suicidio.

Nusrat Jahan Rafi: Death penalty for 16 who set student on fire https://t.co/zeWLKwP6K7

Shahjahan Saju, abogado de la familia de Nusrat Jahan Rafi, asesinada en abril pasado en Feni, señaló que los acusados fueron sentenciados a muerte bajo la sección 4 (1) y 30 de la Ley para la supresión de la violencia contra las mujeres y niños, que se refiere a asesinatos con sustancias inflamables y complicidad.

La joven agonizó durante cinco días en el hospital. Había sido engañada por una supuesta amiga, después la rociaron con queroseno por un grupo de cinco personas que vestían burkas, informó la BBC.

El calvario inició el 27 de marzo, el director de la escuela le dijo que fuera a su oficina y la acosó.

”Me tocó de manera inapropiada, motivo por el que salí corriendo”, según declaró a las autoridades policiales de Feni, a las que acudió respaldada por su familia el mismo día del ataque. La policía la filmó con el teléfono de un agente las declaraciones.

Nusrat era de una familia conservadora y estudiaba en un centro religioso islámico. El acoso social llegó tras la denuncia: ”Un grupo organizado por dos estudiantes y varios políticos locales se reunió frente a la comisaría exigiendo la liberación del maestro”. No lo consiguieron.

A pesar de la persecución, el 6 de abril, Nustrat se presentó en la escuela acompañada de su hermano, era día de exámenes finales.

“Intenté que me dejasen acceder al centro con ella, pero no me lo permitieron”, declaró su hermano. “Si no me hubieran cerrado el paso esto no habría pasado”.