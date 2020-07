“Ocean Viking” sigue esperando

Falta de respuesta desespera a los 180 migrantes

ROMA (EFE).— Los 180 migrantes del barco humanitario “Ocean Viking”, que gestiona la organización civil “SOS Mediterranée”, esperan un puerto en el que puedan atracar, sin obtener respuesta de la Unión Europea a pesar de que se declaró el viernes el estado de emergencia por la angustia y la tensión a bordo.

Y es que muchos de los tripulantes salvados, entre los que hay 25 menores y una mujer embarazada, esperan pisar tierra desde hace una semana, cuando fueron socorridos por este barco.

“El Ocean Viking ha declarado el estado de emergencia hace 18 horas. A las 2:30 am, nos informaron de que vendría un equipo médico. Los guardacostas italianos acordaron con nosotros que esta operación sería más segura por la mañana. No hemos recibido asistencia por el momento. La tensión aumenta nuevamente a bordo”, escribió la organización no gubernamental en las redes sociales.

El barco ha rescatado a 180 personas en cuatro operaciones en el Mediterráneo, una desplegada entre la zona de búsqueda y rescate de Malta e Italia, y otras tres en el área de Malta. La primera de ellas tuvo lugar el pasado 25 de junio.

El organismo civil envió al menos seis solicitudes a Italia y Malta para desembarcar, pero no ha obtenido respuesta, y el pasado viernes declaró el estado de emergencia, después de que aumentara la tensión en cubierta, con violencia física y amenazas entre los migrantes y también contra la tripulación del barco.

La espera en el Mediterráneo hizo que dos hombres saltaran del barco el pasado jueves y tuvieran que ser recuperados por el equipo de rescate, mientras que otros tres intentaron saltar pero fueron retenidos a tiempo. El viernes otro hombre intentó ahorcarse.

El barco se encuentra en aguas internacionales, muy cerca de la costa de la isla italiana de Sicilia.

El integrante del partido ecologista italiano de Los Verdes, Angelo Bonelli, pidió al gobierno italiano que permita de inmediato desembarcar a estas personas, que “se encuentran al límite”.

Naufragio// 60 migrantes

60 migrantes podrían haber muerto durante un naufragio en aguas de Turquía

Atrapados

Hasta 60 migrantes podrían haber quedado atrapados en un barco que se hundió la semana pasada en el este de Turquía, dijo el el ministro turco del Interior.

Tormenta

Las autoridades calcularon que el barco llevaba entre 55 y 60 personas cuando se hundió en medio de una tormenta, indicó el ministro Suleyman Soylu, quien supervisa la búsqueda.