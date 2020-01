SÍDNEY, Australia.- La marina australiana rescató este viernes a alrededor de mil turistas y residentes que quedaron atrapados en la ciudad devastada por el fuego de Mallacoota, en el estado de Victoria, en el sudeste del país.

En la operación de desalojo participan buques de desembarco, los cuales son utilizados para trasladar a las personas a los barcos MV Sycamore y HMAS Choules, destacó la cadena Sky News.

The evacuation operation at #Mallacoota has begun with the first group of people being transferred into Choules and MV Sycamore for relocation to Western Port, Victoria. #AustralianNavy #OurCommunity #OpBushfireAssist #AustraliaFires pic.twitter.com/WUmqmwKjNn