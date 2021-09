Se registra un sismo "inusualmente potente" en Australia

MELBOURNE, Australia. — Este martes, Geoscience Australia, informó que se registró un sismo de magnitud 6.0, al que calificó como inusualmente potente para el país.

A magnitude 6.0 earthquake was recorded at 9:15am in Mansfield, VIC. No tsunami threat to VIC.