Ola arrastra a una pareja al mar; realizaban una sesión de fotos de boda

Una pareja fue lanzada con furia por una ola hacia dentro del mar, cuando realizaban una sesión fotográfica en una playa de California.

Los hechos ocurrieron el jueves, ante la mirada atónita del fotógrafo y algunos curiosos que grabaron el momento. La pronta acción de los rescatistas logró que la pareja saliera sana y salva del mar.

Si bien en las imágenes se logra ver cómo uno de los rescatistas logra llevar hasta el novio, el pánico se apoderó de los espectadores (cuyas voces suenan en el vídeo), debido a que el peso del vestido de la novia hizo que se hundiera y no alcanzaba a verse dónde estaba.

TO THE RESCUE: Lifeguards saved a bride and groom after they were swept into the Pacific Ocean while taking wedding pictures in Southern California. https://t.co/BBqdG6w0g4 pic.twitter.com/PbiZMXB9rD