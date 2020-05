Olvidan la sana distancia por la "necesidad" de entrar a una tienda de ropa

FRANCIA.— A través de varios medios locales y redes sociales se han compartido videos e imágenes en lo que se muestran las largas filas con miles de personas listas para comprar en la reapertura de las tiendas de Zara.

La semana pasada se informó que las tiendas del grupo Inditex reabrirían, pero para poder entrar se debía sacar cita.

Sin embargo, durante este primer día de la semana se ha informado que no es necesaria la cita previa.

En sitios como París, Burdeos o Lyon se han capturado imágenes de las decenas de personas esperando -incluso bajo la lluvia- para comprar ropa.

Estas fotos y videos han causado revuelo en redes sociales, ya que muchos internautas han emitido su molestia hacía la falta de civismo al no respetar el distanciamiento social.

Pero sobre todo lamentan la "necesidad" de comprar ropa el primer día de la fase 1 de desconfinamiento.

Medios en París han reportado que a la entrada de la tienda se encuentra una dependienta ofreciendo a gel a los clientes, para que antes de entrar se desinfecten las manos.

No obstante, se puede observar a las personas que no están cumpliendo con el distancia social recomendado. Incluso hay imágenes que muestran a personas sin cubrebocas.

There was a rumor that Zara made 43M L.L. on its first day, and now theres this... what a fucking shame, people are dying :/ wake up pic.twitter.com/D2MqC4C6S0