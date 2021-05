OMS pide separar la política de la ciencia en el origen del coronavirus

GINEBRA.- El director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan lamentó que la investigación de los orígenes del coronavirus causante del COVID-19: "se vea envenenada por la política".

"Nos gustaría que todos separaran, si pueden, la política de la ciencia", afirmó el experto irlandés; quien se quejó de que en los últimos días se están "viendo discursos en los medios con muy pocas noticias o evidencias verdaderas".

"Todo país es libre de defender sus propias teorías sobre el origen", pero advirtió: "Para trabajar necesitamos espacio" y la actual situación "coloca a la OMS en una posición imposible a la hora de buscar respuestas".

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha pedido esta semana que se investiguen en un plazo de 90 días los orígenes del coronavirus, utilizando si fuera necesario datos recabados por la inteligencia estadounidense o los de otros países.

Ello ha resucitado la teoría de que el coronavirus pudo originarse en un laboratorio virológico de Wuhan, la ciudad central china donde se dieron los primeros casos de COVID a finales de 2019. No obstante, los expertos de la misión de la OMS a China subrayaron a principios de este año que esa hipótesis era la menos probable.

Tras su viaje al país asiático, que encontró numerosos obstáculos burocráticos por parte china, esos expertos concluyeron que la hipótesis más probable del origen del coronavirus era un animal salvaje aún no confirmado, del que se transmitió al ser humano mediante una o más especies intermedias.

Ryan aseguró que la OMS y los Estados miembros están barajando a diferentes expertos para participar en la siguiente fase de investigación de los orígenes del coronavirus, pero en contraste con los 90 días exigidos por Biden señaló que "va a requerir muchas misiones dilucidarlos, si es que alguna vez se consigue".

El director de emergencias recordó que la OMS mantiene todas las teorías sobre la mesa (pese a que algunas se consideren más probables que otras), pero aseguró que para estudiarlas se necesita "una atmósfera positiva, un proceso movido por la solidaridad".

