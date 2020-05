OMS urge a caracterizar la enfermedad en niños relacionada al Covid-19

MÉXICO.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó este viernes a la comunidad médica a trabajar con las autoridades nacionales y la agencia para caracterizar el síndrome clínico que algunos niños en Europa y América del Norte están presentando, y que podría estar relacionado con Covid-19.

Se trata del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, una afección inflamatoria multisistémica con características similares a la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock tóxico y que, según los informes iniciales, podría estar relacionado con el Covid-19.

La Organización, junto a la red clínica global puesta en marcha para el COVID-19, logró una definición de caso preliminar. Por lo que este fin de semana se publicará un resumen científico sobre este síndrome.

Por su parte, la doctora Maria Vankherhove explicó que lo que se necesita es recoger información de manera sistemática, debido a que se tiene muy poca y el panorama es confuso con respecto a su relación con el coronavirus SARS-CoV-2.

“Algunos niños han dado positivo para el COVID-19 y otros no, entonces realmente no podemos confirmar si está asociado o no. Es por ello por lo que necesitamos recolectar información estandarizada, se trata de un síndrome que es raro que ocurra, pero cada vez más recibimos más informes al respecto”, apuntó.