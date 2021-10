Comité de la OMS recomienda tercera dosis de vacuna en ciertos casos

GINEBRA.— Un grupo experto que brinda asesoría a la Organización Mundial de la Salud sobre la vacuna contra el Covid recomendó que los adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios débiles reciban una dosis extra de la vacuna como parte de su esquema regular de inmunización, en concordancia con lo que muchos países ricos como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos de antemano han recomendado para sus poblaciones.

Los que deberían recibir una tercera dosis de la vacuna

Foto: Xinhua

En una rueda de prensa el lunes, la directora de vacunación de la OMS, la doctora Kate O’Brien, dijo que el grupo recomienda que las personas que tienen un sistema inmunitario comprometido “deberían recibir una dosis adicional” de todas las vacunas aprobadas por la OMS, además de las dos dosis recomendadas normalmente, para que produzca una respuesta inmunológica que las proteja de enfermar de gravedad, de hospitalizaciones y de la muerte por Covid.

El tiempo para recibir la tercera dosis de la vacuna

Foto: Xinhua



O’Brien agregó que esta tercera dosis debería aplicarse a la gente en algún momento entre uno y tres meses después de haber recibido la segunda dosis y no es considerada un refuerzo. Subrayó que esta recomendación no es válida para adultos jóvenes y sanos que cuentan con una respuesta inmunológica normal a la vacunación y no presentan enfermedades preexistentes.

El grupo experto de la OMS recomendó que, de ser posible, la gente reciba la misma vacuna que la de su inmunización original.

