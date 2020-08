ONU pide que se autorice el desembarco de 400 migrantes rescatados

TRÍPOLI.— La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) exigieron que facilite el desembarco inmediato de cerca de 400 migrantes que han sido rescatados en los últimos días por tres barcos en el Mediterráneo central.

El "Louise Michel", lanzó una alerta de ayuda al no poder asistir a un bote con 130 personas a la deriva.

A la llamada de socorro respondió en primer lugar el "Sea Watch 4", fletado por la ONG homónima alemana y por Médicos Sin Fronteras (MSF), que decidió cambiar el rumbo y navegar en ayuda pese a que él mismo está al borde de su capacidad.

El "Sea Watch" también ha pedido un puerto seguro para desembarcar.

Ante los llamamientos desesperados por parte del barco fletado por el artista británico Banksy, también respondió a la llamada la Guardia Costera italiana,

La patrullera llegó a la altura del buque bautizado con el nombre de una conocida feminista y anarquista francesa y evacuó a 49 de los 130 migrantes que navegaban a la deriva en condiciones que rozaban la tragedia.

Según la propia Guardia Costera optó por rescatar a las personas más vulnerables: 32 mujeres, 13 niños y 4 hombres para no romper los núcleos familiares.

The crew managed to keep #LouiseMichel stable for almost 12h now. Our new friends told us they lost 3 friends on their journey already. Including the dead body in our one life raft, that makes 4 lives vanished because of Fortress Europe... And we are still waiting. pic.twitter.com/Te2PKCv2Gn