Optimismo por un rescate

Se aprovecha la luna llena para mover un buque

SUEZ (EFE).— La noche de ayer fue un buen momento para intentar mover el portacontenedores Ever Given debido a la luna llena y la alta marea, afirmó el capitán de uno de los remolcadores que participan en la operación.

A bordo del remolcador “Batal 2” (campeón 2, en árabe), el capitán Mohamed Hafez se mostró optimista sobre la posibilidad de que los barcos remolcadores puedan desencallar el Ever Given, que se encuentra atravesado en el canal y atascado desde el martes porque su longitud (400 metros) es superior al ancho del paso marítimo.

El capitán agregó que ya han conseguido mover la proa del Ever Given unos 17 metros en dirección norte, hacia donde navegaba cuando chocó contra una de las orillas y quedó encallado en la arena y las rocas de la orilla oriental del canal.

El ayudante del capitán, Mohamed Qasem, también a bordo del remolcador “Batal 2”, dijo que tiene expectativas de 90% de que se mueva el gran portacontenedores, que tiene una capacidad de más de 200,000 toneladas.

La posibilidad de arrastrar el Ever Given con los remolcadores existe gracias a que las dragas han retirado la mayor parte de la arena y barro alrededor de la proa. Ahora los barcos emplearán grandes sogas de acero para tirar del portacontenedores, tanto desde la proa como desde la popa.

Anteriormente, el jefe de la Autoridad del Canal de Suez, el almirante Osama Rabie, dijo que el barco podría ser desencallado hoy por la mañana, aunque quiso ser cauteloso con la información.

“En el caso de que no sea posible moverlo, la siguiente opción sería retirar una parte de la carga y aligerar el peso del Ever Given, que lleva a bordo 18,300 contenedores de mercancías, aunque no es lo deseable”, según Rabie.

Al menos 321 barcos se encuentran actualmente anclados en torno al Canal de Suez en espera del retiro del gigante buque

“El número de barcos en espera ahora, tanto en el norte como en el sur o en los Lagos, es de 321. Les proporcionamos todos los servicios logísticos que han solicitado”, dijo Osama Rabie, presidente de la Autoridad del Canal de Suez (ACS).

“Es difícil decir cuándo se resolverá el problema, debido, como dije, a que el barco es enorme con una voluminosa carga y está varado en una área poco profunda”, explicó Rabie.

Indicó que 14 botes remolcadores trabajan desde todas direcciones para rescatar al Ever Given.

“Anoche hubo señales de éxito hasta el punto en que teníamos grande esperanzas de que el rescate se completara por la noche”, dijo el jefe de la ACS, y agregó que la autoridad está preparada con varios escenarios para reflotar el megabuque que causa “una gran crisis”.

Rabie señaló que habrá una investigación sobre la causa exacta del accidente.