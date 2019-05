Ordenan reconectar a un francés

Corte de París a favor de papás de Vincent Lambert

PARÍS (Aciprensa y EFE).— Tras la solicitud de los padres de Vincent Lambert, la Corte de Apelaciones de París ordenó que se le reponga la alimentación e hidratación que se le había retirado este mismo lunes 20 de mayo en el hospital Chu de Reims.

Vincent Lambert quedó tetrapléjico luego de un accidente de moto en el año 2008. Sus padres, Pierre y Viviane, han luchado ante los tribunales franceses desde el año 2013 para mantenerlo con vida; en cambio, su esposa Rachel –apoyada por los hermanos de Vincent– pedían que se le desconecten los soportes vitales.

Su caso ha movido a gente en todo el mundo. También es usado por promotores de la eutanasia.

Según informa el diario Le Fígaro, la Corte ordenó “al Estado francés tomar todas las medidas para hacer respetar las medidas provisionales exigidas por el Comité Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad el 3 de mayo de 2019, es decir la alimentación y la hidratación” de Lambert.

El abogado del sobrino de Vincent, François, que está a favor del retiro de la alimentación e hidratación a su tío, expresó su desacuerdo con la medida de la Corte.

Los abogados de los padres de Vincent, Jean Paillot y Jérôme Triomphe, exclamaron ante los medios franceses: “¡Hemos ganado!”.

Ante la Corte, Triomphe mostró un vídeo de Vincent Lambert “enterándose de que iba a morir”. “Se habla de él como si fuera un joven sin ninguna consciencia. Cuando vio ayer a sus padres y su hermano, Vincent lloró. Este es el hombre que hoy están matando”, agregó.

François Lambert explicó que en la familia hay dos grupos: uno a favor del retiro de los cuidados y otro que ha luchado siempre para mantenerlos. “Está el grupo A (los padres, un hermano y una hermana) y el B (la esposa, el sobrino y otros hermanos). Tenemos dos horas para cada grupo en la mañana y luego dos horas en la tarde. Y una de cada dos noches desde las 10 p.m. hasta las 7 a.m.”.

Dependencia

“Vincent Lambert no está en estado terminal, no padece una enfermedad incurable: tras un grave accidente está en una situación terrible de dependencia absoluta, la de un ser humano que puede continuar viviendo simplemente con recibir los cuidados a los que toda persona tiene derecho, y que deberían incluir ser alimentado e hidratado, considerados por la ley como ‘tratamiento’”, señalaron recientemente un grupo de cien juristas franceses que pidieron no retirarle la hidratación y la alimentación al hombre.

Vincent Lambert ha vegetado durante estos años mientras su nombre agitaba el debate sobre la eutanasia en Francia, convertido en un símbolo, con el telón de fondo de una familia dividida que llevó sus diferencias al terreno mediático.

Las dos facciones no dudaron en arrogarse la última voluntad de un paciente que no la había dejado explicitada, lo que llevó al límite a una legislación no prevista para casos tan extremos.

Rachel Lambert contaba con el respaldo de los médicos, que amparados en la ley de fin de vida de 2016 rechazaban el ensañamiento terapéutico.

En 2013 se le retiró por vez primera la sonda, aunque entonces se conservó una ligera hidratación que le mantuvo con vida algo más de un mes, tiempo suficiente para que un tribunal tuviera tiempo para intervenir y detener el proceso.

Lo mismo sucedió en 2014, 2015 y 2016, en un enjambre de decisiones, dos de ellas del Consejo de Estado —la máxima instancia de la Justicia administrativa en Francia—, y otras tantas de Estrasburgo.

Cada nuevo embate fue gasolina en el debate sobre el final de vida en Francia. Los padres no han parado de repetir que su hijo no es un enfermo terminal y que dejarle morir es negar asistencia a un minusválido que solo necesita que se le ayude a alimentarse.

La esposa cree que no sirve de nada seguir nutriendo una esperanza sin futuro, temerosa incluso de que, sin poder expresarlo, su marido sienta sufrimiento físico.

Siguiendo la ley, Lambert fue sedado y, paulatinamente, dejará de ser alimentado e hidratado. Nadie sabe cuánto aguantará su cuerpo, que morirá por falta de líquidos, según los expertos.

Los médicos autorizaron la visita de la familia. Por la mañana, los padres y sus hermanos afines. Por la tarde, la esposa y el resto de hermanos.

A la puerta del hospital de Reims, un centenar de personas, militantes “provida”, protestan contra esa decisión, azuzados por la madre que, tras tantos reveses, no pierde la esperanza de una nueva decisión judicial favorable.

A pocos días de las elecciones europeas del domingo próximo, el caso Lambert ha llegado a la campaña.

Los candidatos de la derecha, François-Xavier Bellamy, y de la extrema derecha, Jordan Bardella, se oponen a dejarlo morir. El socialista Raphaël Glucksmann, la izquierdista Manon Aubry y la “macronista” Nathalie Loiseau piden respeto a la decisión de los médicos.

La agencia Zenit informó ayer que el papa Francisco tuiteó “Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte”.