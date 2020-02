Otro tiroteo dentro de un centro comercial en EE.UU.

Por lo menos tres personas fueron baleadas en una tienda Walmart en el estado de Arkansas, Estados Unidos, informó la policía local, según reportes de prensa.

El tiroteo tuvo lugar en Forrest City, a unos 85 kilómetros al este de Little Rock.

La operadora de la Policía de la ciudad de Forrest, Chastity Boyd, declaró a The Associated Press que tres personas habían recibido disparos cuando estaban en el interior del Walmart, pero que no tenía información sobre la gravedad de sus heridas.

Dijo no tener confirmación de que el tirador haya sido detenido, aunque hay versiones de que fue abatido por la Policía.

Síguenos en Google Noticias