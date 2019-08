Tiroteo en autopista de Houston; dos muertos

HOUSTON.- Un hombre armado asesinó a dos personas en una autopista de Houston mientras los automovilistas observaban. El jueves por la tarde, la policía recibió el reporte de un accidente, pero siete minutos después ocurrió un tiroteo.

Todo inició como un choque entre dos autos que viajaban por la carretera interestatal 10, explicó el jefe asistente de la policía de Houston, Bobby Dobbins.

HPD investigators are on the scene of a fatal shooting that occurred at 5:55 pm at IH10 East Freeway at Federal Road where 2 people have been shot and are deceased. The freeway will be closed for investigation. Avoid the area and use alternate routes. A PIO is en route. #hounews