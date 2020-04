Paciente con coronavirus muerde cara de enfermera para huir (vídeo)

CHINA.- Un paciente con coronavirus golpeó a una enfermera y le mordió la cara para poder escapar de la cuarentena. Los hechos se registraron en vídeo y sucedieron en la provincia de Cantón en China.

De acuerdo con los medios internacionales, el incidente ocurrió el miércoles. El agresor, identificado como Okonkwonwoye Chika Patrick, es un ciudadano nigeriano de 47 años, que llegó al país asiático el 20 de marzo.

Luego de presentar síntomas y de una prueba de coronavirus, el hombre dio positivo al Covid-19 y lo trasladaron al hospital para su tratamiento.

Chika Patrick intentó escapar de la sala de aislamiento, entonces la enfermera intentó detenerlo y el sujeto la golpeó y mordió en el rostro.

El vídeo que se está compartiendo en redes sociales muestra a la enfermera explicando sus lesiones. Actualmente la policía de China investiga el caso y anunció que al agresor recibirá una fuerte sanción.

The Nigerian’s name is OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK. He had hurt the nurse as this video showed. pic.twitter.com/u0NeURFM8j