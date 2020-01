Paciente fue a hospital por tumores y le "robaron" un riñón, denuncia

ARGENTINA.- Un hombre de Neuquén denunció que le extirparon un riñón por error en una cirugía, realizada antes de Año Nuevo. El paciente acudió para que le sacaran dos tumores en su columna vertebral. De acuerdo con su versión, publicada en el diario El Clarín, en el hospital le “robaron” el órgano.

Paciente denuncia

Juan Gonzáles relató que acudió al centro médico Heller para quitarse dos tumores cancerígenos y que estudios previos comprobaron que sus riñones no tenían ninguna afectación. El paciente interpuso su denuncia en una comisaría local y la institución y directivos dieron curso a la investigación.

“Se iba a sacar un tumor cancerígeno, alejado entre la columna y el riñón. Cuando voy a la operación no me sacan ninguno de los tumores y me sacan el riñón”, explicó González a Telefé Noticias Neuquén.

Hospital confirma error

Por su parte, el centro de salud reconoció que fue un error de una persona que ya identificaron y que el órgano fue descartado.

“Fue un error, era una pieza quirúrgica que debía resguardarse y enviarse al laboratorio de Anatomía Patológica del hospital Castro y por un error grave de quienes manipulan las muestras, la muestra quedó descartada”, explicó el director de la institución, Víctor Noli.

Asimismo, remarcaron la transparencia del sistema de donación de órganos.

