Padre abusa de su hijo de 6 años hasta matarlo; quieren pena capital

ESTADOS UNIDOS.- Mauricio Alejandro T., acusado de abusar hasta la muerte de su hijo de 6 años, Maurice Isaiah Torres, con un objeto, se enfrentó a la corte el lunes pasado.

El hecho sucedió en Missouri en 2015, pero el pasado 2 de mayo se revelaron los detalles. El menor dormía en una jaula para perros y le daban de comer solo arroz y frijoles, mientras que en Navidad recibía carbón.

Mauricio Alejandro Torres stood in front of the jury Tuesday and squatted down as he described how his 6-year-old son suffered the injuries that caused his death.https://t.co/49MT1sXC0P pic.twitter.com/AMP4L10tqb