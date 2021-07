Padre se reencuentra con su hijo secuestrado en China tras 24 años

El Ministerio de Seguridad Pública de China informó del resultado de una campaña de búsqueda de niños desaparecidos que localizó a 2,609 menores, entre ellos Guo Xinzhen, un niño secuestrado en 1997 cuyo padre emprendió una búsqueda por todo el país que llegó a inspirar una película en 2015.

La campaña llamada "Reunión", se puso en marcha a finales de 2020 y se apoya en una base de ADN para reunir menores desaparecidos o secuestrados con sus familias.

Arrestan a sospechosos

Según el Ministerio, el hallazgo de estos menores, muchos ya adultos, dio pie al arresto de 372 sospechosos de secuestro y trata.

Padre e hijo se reencuentran

Twenty four years ago, the two year old was taken from the doorway directly in front of his family’s home. The police say they finally found him with a DNA match + that two suspects (a man and a woman) have been arrested for allegedly abducting the child and selling him in 1997. pic.twitter.com/oNqSmSzwet — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 13, 2021

El ADN fue decisivo para encontrar a Guo Xinzhen en la provincia central de Henan e identificarlo como hijo de Guo Gangtang.

Guo Xinzhen fue secuestrado a los dos años y medio el 21 de septiembre de 1997 cuando jugaba con desconocidos en la puerta de su casa en la provincia de Shandong, contigua a Henan.

Su padre, Guo Gangtang, comenzó una búsqueda en toda China.

Según la descripción de su página web personal, Guo Gangtang recorrió en veinte años "más de 500,000 kilómetros a lo largo de veinte provincias en diez motocicletas" que se le averiaron durante el trayecto.

Guo Gangtang’s relentless, decades-long search for his son on the back of a motorbike led to a film adaption of his story. He used the subsequent fame to help the parents of other missing children in #China but couldn’t find his own boy... until now. pic.twitter.com/JUXctxojKd — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 13, 2021

Lo querían vender

Tras encontrar a Guo Xinzhen la Policía arrestó a dos personas sospechosas de su secuestro hace 24 años, delito que cometieron presuntamente con la esperanza de vender al menor.

"Lost and Love"

La historia del padre se hizo popular y en 2015 se estrenó la película "Lost and Love", protagonizada por la estrella hongkonesa Andy Lau y basada en sus vivencias.

Por lo conocido del caso, el hallazgo de Guo Xinzhen fue muy comentado en las redes sociales chinas.

En la red social Weibo, abundan los mensajes de felicitación al padre, pero también las peticiones de un duro castigo para los secuestradores.

El secuestro de niños es un problema social persistente desde hace décadas

Tecnologías como las de análisis de ADN o el reconocimiento facial han ayudado en los últimos años a resolver numerosos casos que llevaban años atascados.

Quote from Andy Lau who reportedly worked for free playing Guo Gangtang in the movie: “I feel extremely happy and inspired today because brother Guo’s son has been reunited with his parents after 24 years... I hope everyone can join me to support anti-human trafficking...” pic.twitter.com/U76wUgeyCz — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 13, 2021

