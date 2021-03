Senadora es exhibida por su hija: '¿Entonces tú por qué me pegas?'

Un vídeo de Paloma Valencia, senadora colombiana, se volvió viral el fin de semana, luego de que la política fuera exhibida –al parecer, una vez más- por su pequeña hija, Amapola.

La senadora se encontraba exponiendo el proyecto de ley que prohíbe los castigos físicos contra niños, niñas y adolescentes como medida correctiva; cuestionando si “¿Será que lo niños que no les pegan son descontrolados y totalmente necios y no van a tener ningún límite? No, eso no es cierto”.

“Lo que creo hoy es que los colombianos tenemos que preguntarnos, como padres de familia, ¿cuál es la mejor manera de educar? El que quiera seguirle pegando, bien pueda péguele. Yo lo invitaría a que más bien considere formas de educación distintas, respetuosas del niño, que generen en ellos valores y convicciones en torno a lo que está bien y está mal”, declaraba Paloma en una entrevista, cuando su hija, al escuchar sus argumentos cuestionó:

Vale la pena, en el video de la entrevista de @Melquisedec70 con @PalomaSenadora, antes de opinar, ver algo más de 20 segundos. Habla con nosotros en #6amHoyPorHoy de @CaracolRadio pic.twitter.com/ctU15aKDko — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) March 29, 2021

“¿Entonces por qué tú me pegas?”, se escucha decir a Amapola, lo que desata las risas de los entrevistados.

Paloma Valencia y Amapola en la política colombiana

Aunque el vídeo, en su mayoría, ha causado varias risas y burlas por el aparente doble discurso de la senadora, también es cierto que ha encontrado defensa en otras madres y políticas, quienes recuerdan que Paloma Valencia ingresó de lleno a la política colombiana con su hija de tres meses.

Paloma va con Amapola a todos lados, desde que tenía tres meses. La lleva al congreso, la llevó de correría en campaña por todo el país,porque no se separa de ella.

¿Y ustedes los que se atreven a cuestionar a @PalomaValenciaL como madre, qué han hecho por sus hijos? Cuéntennos. pic.twitter.com/n29zFCMxji — dona_pilysuspendida (@Dona_Pily2) March 28, 2021

También recordaron que la mujer ha dado varias entrevistas acompañada de su hija, quien suele meterla a veces en aprietos, como aquella vez que le gritó que la odiaba porque se enojó con ella. En aquella ocasión, la senadora explicó que ella podría cerrar la puerta y mantener alejada a su hija de la mirada pública, pero su intención es evidenciar el papel de la maternidad en su área laboral.

“A las mujeres también nos deben reconocer como madres. Yo podría cerrar la puerta, echar seguro; que Amapola no apareciera y no tener dificultades. Sin embargo, tomé la decisión de que mi hija esté en mis espacios de trabajo.” @PalomaSenadora pic.twitter.com/aCfX0ADBEA — Jóvenes con Paloma Valencia (@JovenesPaloma) March 29, 2021

Las críticas a Paloma Valencia

Algunos han destacado el trabajo de la senadora, especialmente durante la pandemia, mientras que otros critican que no se abra una investigación en su contra por presuntamente maltratar a su hija, asegurando que “los niños no mienten”.

El hecho de imaginarse "mi mano sobre su carita" es lo que aterra a los colombianos. Por eso la niña no solo odia a la mamá sino que ahora sabemos que le tiene pavor. El ICBF ya debió haber tomado cartas en el asunto. No se puede permitir el maltrato a ningún niño. — Alejandro Castillo (@ALECastillo_CH) March 29, 2021

Yo veo a una señora justificándose como cuando los papás dicen en el colegio "¿cierto mijo que ese ojo morado es porque se cayó por las escalera?"



La niña se ve intimidada — Cristian (@ccpjacome) March 29, 2021

Por su parte, en el mismo vídeo Paloma aclaró con Amapola en brazos, que ella no le pega y le recordó a su hija que “cuando la mamá se pone brava, ¿no te regaña? Y tú entiendes, ¿verdad?”, a lo que la niña asiente con la cabeza y se cubre el rostro, aparentemente apenada por aparecer en la vídeollamada de su mamá.- Con información de Infobae, RT en Español y Redes Sociales.

