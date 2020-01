Palomita se atora en los dientes de hombre y lo operan del corazón

GRAN BRETAÑA.- Adam Martin, un bombero británico, estuvo al borde de la muerte por un alimento que es la botana favorita de muchos; las palomitas de maíz. Una de éstas quedó atrapada entre sus dientes, causándole a Martin una grave infección por la que tuvieron que operarlo a corazón abierto, expresó el portal Cornwall live.

RT Noticias reportó que el hecho ocurrió en septiembre, pero la historia llegó por medio de su protagonista a los medios a partir de enero.

Adam Martin, de 41 años, estaba comiendo palomitas de maíz y una se quedó atorada entre sus dientes, así que usó un palillo, la tapa de una pluma, un alambre y un clavo para retirar los restos, causándose irritación en las encías.

El hombre siguió su vida normal y una semana después llegaron los primeros síntomas: fátiga y el dolor de cabeza.

Luego de no sentir alivio, el afectado visitó a un doctor y le recetaron algunos tratamientos, sin embargo nada funcionó. Más tarde, en otra cita, los médicos descubrieron que tenía endocarditis, una enfermedad en la que se inflama el revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas. Se contrae cuando las bacterias entran al torrente sanguíneo y se extienden al corazón.

Ahora, luego de un duro proceso del que todavía se recupera, Adam lamentó no haber ido a un dentista como su primera opción.

"Popcorn stuck in man’s tooth leads to life-threatening infection, open heart surgery." The connection between healthy teeth/gums and a healthy heart is very real. Take care of both!!https://t.co/MX0lrrfUwP#Popcorn #Infection #Heart #Teeth #Gums #Surgery pic.twitter.com/vid8MHRYxW