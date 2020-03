PANAMÁ.— El Gobierno de Panamá tramita un vuelo especial para facilitar la salida del país de cientos de extranjeros sometidos a una cuarentena en una playa donde se celebraba en evento cultural.

El Ejecutivo panameño, suspendió el pasado fin de semana la conexión aérea con Europa y Asia y desde el lunes el ingreso de extranjeros.

Las personas varadas fueron al Tribal Gathering, que comenzó el pasado 29 de febrero y tenía previsto finalizar el 15 de marzo.

Las autoridades panameñas ordenaron su suspensión el 12 de marzo, según fuentes oficiales.

El evento musical asistieron alrededor de un millar de personas entre nacionales y extranjeros de acuerdo con los datos disponibles, "se suspendió por la emergencia sanitaria", reiteró el Gobierno.

El comunicado oficial no precisa cuántas personas permanecen en Playa Chiquita, aunque fuentes periodísticas hablan de cientos.

Cabe destacara que la zona es un paraje natural impresionante de difícil acceso, sin servicios de telefonía ni internet y ubicado a unos 200 kilómetros de la capital panameña.

Over 400 visitors at the "Tribal Gathering" festival in Panama are stranded after the country declared a state of emergency over the #coronavirus, organizers say pic.twitter.com/PsQnP8GgMt