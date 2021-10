Papa advierte que la violencia es ‘’derrota’’

Ofrece cercanía a los familiares de todas las víctimas

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).— El papa Francisco recordó ayer los atentados de los últimos días en Noruega, Afganistán, Inglaterra y aseguró que “la violencia es una derrota para todos”, al término del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.

“La semana pasada se han cometido varios atentados, por ejemplo en Noruega, Afganistán, Inglaterra, que han provocado numerosos muertos y heridos”, dijo Francisco ante cientos de personas reunidas en la plaza vaticana y expresó su “cercanía a los familiares de las víctimas”.

El Pontífice aludía al ataque ocurrido el pasado miércoles en la localidad noruega de Kongsberg, donde un individuo armado con un arco y flechas mató a cinco personas, así como al atentado suicida contra una mezquita chií en el sur de Afganistán, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) y que causó al menos 60 fallecidos.

También al asesinato del diputado conservador británico David Amess el viernes mientras atendía a los electores en su circunscripción del este de Inglaterra, en un presunto acto de terrorismo islamista.

“Ruego, por favor, que se abandone la vía de la violencia, que es siempre una perdedora y una derrota para todos”, añadió, antes de añadir: “Recordemos que violencia genera violencia”.

En otro momento, el Papa ordenó ayer obispo al chileno Andrés Gabriel Ferrada Moreira, secretario de la Congregación para el Clero, en una misa en la basílica de San Pedro en la que también fue ordenado el italiano Guido Marini, obispo de Tortona (Alejandría).

En la homilía, el Pontífice destacó que “al obispo le corresponde más servir que dominar y debe estar cercano “al pueblo de Dios, a los demás obispos, a sus sacerdotes y a Dios”.

“Reflexionen que han sido elegidos entre los hombres y para los hombres, han sido constituidos no para ustedes, sino para los demás”, subrayó, antes de añadir que “episcopado es el nombre de un servicio, no es verdadero episcopado sin servicio, no es el nombre de un honor”.

E insistió en “servir: con este servicio guardarán su vocación y serán auténticos pastores en el servicio, no en los honores, en la potestad, en el poder”.

Beatos Ejemplo a seguir

El Papa alaba beatos mártires en España que dan fuerza a cristianos perseguidos.

127 mártires

Francisco alabó ayer a los 127 mártires que fueron beatificados ayer en Córdoba, España.

Fuente de fortaleza

El líder católico dijo que su ejemplo da fuerza a los cristianos perseguidos en la actualidad en diversas partes del mundo.