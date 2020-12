Paparazzi capta a Los Obama de vacaciones en Hawái

ESTADOS UNIDOS.- La pareja expresidencial conformada por Michelle y Barack Obama fue captada mientras disfrutaba de unos días de descanso en Hawái.

Un paparazzi los captó navegando en la Bahía de Kailua en un Kayac mientras ambos lucían sus trajes de baño. En las imágenes compartidas por el medio Daily Mail, Michelle Obama, de 56 años, usa un bañador completo de color amarillo, mientras que Barack apuesta por shorts negros y una gorra para protegerse del sol.

