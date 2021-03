ESTADOS UNIDOS.- El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, comenzará a enviar, "como pronto, este mismo fin de semana" los pagos directos de hasta 1,400 dólares a los contribuyentes con rentas menores, en aplicación de una de las medidas estrella del paquete de estímulo ratificado por el mandatario este jueves.

"La gente comenzará a ver depósitos directos en sus cuentas bancarias este fin de semana", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa.

Psaki explicó que esos primeros pagos forman parte de "una primera ola", y que "en las próximas semanas" el resto de estadounidenses recibirán sus cheques.

Biden firmó este jueves en el Despacho Oval el plan de rescate fiscal de 1.9 billones de dólares, que incluye esos pagos y que recibió en la víspera la aprobación final del Congreso, con el objetivo de paliar los efectos económicos causados por la pandemia.

This afternoon, I’m signing the American Rescue Plan – a historic bill that will turn the page on this pandemic and jumpstart our economy. Tune in. https://t.co/hJiZRDFyAC