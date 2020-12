''¡Para, para!'': el grito de tres pequeñas a su padre feminicida que sacude a Brasil

SAO PAULO.- El feminicidio de Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, una magistrada de un tribunal de Río de Janeiro, frente a sus hijas, que suplican a su padre que se detenga mientras la apuñala hasta la muerte en vísperas de Navidad; conmociona a Brasil.

La jueza de 45 años se convirtió en una víctima de feminicidio a manos de su expareja Paulo José Arronenzi, quien asestó múltiples puñaladas contra la mujer frente a sus tres hijas pequeñas en el barrio de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río, informó la Policía en una nota.

El hombre fue detenido inmediatamente en el sitio de los hechos y está preso. El homicidio, cuyas imágenes fueron ampliamente difundidas en las redes sociales, generó conmoción en Brasil.

IMÁGENES SENSIBLES:

JUÍZA É MORTA ESFAQUEADA PELO MARIDO EM FRENTE ÀS 3 FILHAS

Juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi assassinada a facadas na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no início da noite desta quinta-feira pic.twitter.com/OAVw4A3MVX