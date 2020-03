Para volver a abrazar

Gran motivación para conseguir la vacuna en breve

BOSTON.— Cuenta el madrileño Juan Andrés que trabaja 18 horas al día para que todos podamos volver a abrazar a nuestros padres cuanto antes. Los suyos, octogenarios, están encerrados en su casa en Madrid, la ciudad que se ha convertido en uno de los epicentros de la pandemia mundial del nuevo coronavirus que, como un dominó, amenaza con derribar uno a uno los sistemas sanitarios de todos los países.

Andrés, nacido en 1964, lleva 30 años en Estados Unidos. Es el director técnico de Moderna Therapeutics, empresa biotecnológica de Cambridge que logró en tiempo récord la primera candidata a vacuna contra el virus. Es una carrera científica sin precedentes. Un informe del Imperial College de Londres advierte que habrá que mantener medidas de distanciamiento social, para evitar millones de muertes, hasta que llegue una vacuna dentro de entre 12 y 18 meses.

Andrés pelea, aislado con su familia en su casa de Boston, para pulverizar los cálculos más optimistas. El 13 de enero, cuando todavía se podía caminar por las calles de la mano, su equipo recibió el código genético de un nuevo coronavirus que empezaba a matar a trabajadores de un mercado de animales vivos en la ciudad china de Wuhan. El 7 de febrero, Moderna Therapeutics ya tenía lista su candidata a vacuna. Este lunes, 16 de marzo, tras saltarse las habituales pruebas en animales, han comenzado un primer ensayo clínico directamente con voluntarios humanos en colaboración con los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos. Andrés, criado en las calles madrileñas del Barrio del Pilar y Manoteras, manda un mensaje de optimismo: “Vamos a vencer”.

Pregunta. ¿Cómo es que se trabaja con esta responsabilidad?

Respuesta. Con muchísima motivación. Estoy viendo muy de cerca el drama que se está viviendo en España. Mis padres y mis cuatro hermanos están en Madrid. Es importante que la gente sepa que hay otra gente que está trabajando muy muy muy duro para poder conseguir la vacuna lo antes posible. Nosotros no nos podemos comprometer ni a fechas ni a cantidades todavía, pero sí nos podemos comprometer a que estamos todos volcados en esto, trabajando 18 horas al día. Paramos solo para dormir. Estamos comprando equipos, anticipándonos al máximo. Y estamos tomando todas las medidas para evitar la infección de la gente que tiene que ir a nuestras fábricas.

P. El miedo es que no podamos abrazar a nuestros padres o abuelos hasta que haya una vacuna.

R. Exacto. Yo tengo grandes esperanzas en que en el verano disminuirá la infectividad del virus, pero no sabemos lo que va a pasar. Nuestra motivación para ir lo más rápido posible es poder abrazarlos otra vez.

P. Antes de un año no existirá una vacuna.

R. Yo creo que no. La cuestión con las vacunas, sobre todo en las pandemias, es qué cantidad logras tener disponible. ¿A cuánta gente se va a poder vacunar? Los expertos dicen que hay grupos de riesgo, sobre todo los ancianos y la gente que está en la primera línea de batalla en los hospitales. Posiblemente ellos y la gente dedicada a actividades en contacto social serán los primeros candidatos para recibir la vacuna. Cuando esté lista, habrá que manejar las cantidades disponibles para llevarlas a los sitios donde haga más falta, pero esa no es nuestra labor. Será tarea de los gobiernos y de las autoridades cuando la vacuna empiece a estar disponible. Y eso va a ocurrir dentro de meses.

P. El informe del Imperial College hablaba de entre 12 y 18 meses.

R. Si son 12 meses o son 18 todavía no lo sabemos. Habrá que ver los acontecimientos. Una de las grandes noticias es que en China se están tomando esto como una cosa personal, porque han sido el foco del mundo. Están exportando mascarillas y ayudando, hay una concienciación social tremenda. Y están entrando también en la guerra para ir por una vacuna, no solamente para ellos, sino para el mundo. Estamos muchos en esta pelea. Nosotros, en Moderna, hemos sido los primeros en empezar un ensayo clínico. El tiempo dictará si podemos seguir. Estamos trabajando asumiendo que vamos a ser los primeros y queriendo ser los primeros. Y encantados de competir con quien sea, porque eso significa que vamos a tener, entre todos, más posibilidades de tener una vacuna a tiempo.

P. ¿Cabe la posibilidad de que tengamos una vacuna dentro de 18 meses y no funcione porque el virus haya mutado, como pasa con el de la gripe?

R. Yo creo que no. Estamos monitorizándolo y no parece que el virus esté mutando a una velocidad rápida. El virus no muta a no ser que encuentre condiciones desfavorables. Y, ahora mismo, lo que está encontrando es condiciones superfavorables. El virus entra en el cuerpo de los humanos para poder replicarse y poder vivir. Y no está encontrando ningún problema. No tiene ninguna necesidad de mutar. Cuando haya más seropositivos, personas que hayan superado la infección y teóricamente hayan desarrollado inmunidad, y logremos vencer al virus es cuando puede mutar. No lo sabemos todavía, la comunidad científica lo verá. Algunos virus mutan cuando sus condiciones para replicarse disminuyen, pero no todos. En este momento, las probabilidades de que mute son muy pocas y eso son muy buenas noticias, porque significa que ir hacia la vacuna es algo muy prometedor, porque el virus no nos va a cambiar a mitad de camino.

P. ¿Cuáles son los siguientes pasos?

R. Hemos entrado en fase 1 [la primera etapa de un ensayo clínico, para ajustar la dosis y descartar posibles efectos secundarios graves], con voluntarios. Obviamente, con las vacunas solo se hacen ensayos con voluntarios sanos, porque es un tratamiento preventivo. Hasta que no tengamos datos no vamos a saber la dosis necesaria y no vamos a poder calcular el tiempo que hará falta. Lo que sí hacemos es adelantarnos lo máximo posible. Normalmente, cuando estás en fase 1 no empiezas a fabricar para la fase 2 de los ensayos. Yo ya estoy fabricando para la fase 2 [la segunda etapa de los ensayos, en la que se evalúa la eficacia de la vacuna con más voluntarios]. Y yo ya estoy preparándome para fabricar en las mayores cantidades que podamos.— El País

