Paramédicos salvan a un zorrillo atrapado en un vaso de café (vídeo)

Un par de paramédicos canadienses lograron “salvar” a un peculiar paciente: un zorrillo; cuya vida se encontraba en peligro al ver atrapaa su cabeza en un vaso de café.

Katelyn Knaap and Mary Schermel, ambos vecinos de Barrie (Canadá); regresaban de trabajar a eso de las 3:30 de la mañana, cuando al cruzar la carretera al oeste de Highway, en Innisfil; se encontraron con lo que parecía ser un animal en problemas.

STUCK SKUNK: Paramedics saved a skunk whose head was stuck in a coffee cup—and backing away just in time! https://t.co/iZ8SfEzgXM pic.twitter.com/bmCZDwRzkH