Pareja defiende su mansión en St. Louis y se convierte en meme

Una pareja “defendió” desde la puerta su mansión amenazando con sus armas de fuego a un grupo de manifestantes en St. Louis (Missouri), quienes se encaminaban a la casa del alcalde para exigir su renuncia.

De acuerdo con información de ABC News, Mark McCloskey y su esposa Patricia –ambos abogados, de 63 y 61 años, respectivamente- reaccionaron de tal manera debido a que los manifestantes lanzaban injurias y amenazas al aire, por lo que temían por su vida.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch — ABC News (@ABC) June 29, 2020

La policía dice que algunos de los integrantes de la protesta amenazaron directamente a la pareja, que vive en una calle privada de ese sector, por lo que confirman que pudieron sentirse amenazados. No se presentaron cargos contra ellos.

No obstante, la policía dice que el hecho continúa en investigación, pero se maneja como “un caso de intrusión y asalto por intimidación contra la pareja por parte de manifestantes en la multitud racialmente diversa”.

An armed couple came out of their house and pointed guns toward BLM protesters in the Central West End #KrewsonResign #CloseTheWorkhouse #DefundPolice pic.twitter.com/owD4WDGVCL — Laurie Skrivan (@LaurieSkrivan) June 29, 2020

Don't trespass on private property. The Black Lives Matter mob invaded the home of the St. Louis couple. pic.twitter.com/hrvuvtcT2f — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 29, 2020

wrong. that whole street is private. and the BLM crowd did break down the gate. Portland Place is closed to the public. St Louis City has nothing to do with its upkeep. pic.twitter.com/7akk70Kb5e — Christopher (@enjoytheday99) June 29, 2020

La protesta contra la alcaldesa Lyda Krewson se da días después de que ésta leyera en voz alta los nombres y direcciones de los residentes que enviaron cartas para la destitución del departamento de policía.

Su defensa genera memes

El vídeo de la pareja, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, generó una gran cantidad de críticas, pero también memes, ante lo irreal que parecía la situación, que parecía sacada de una película de acción.