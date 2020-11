Vídeo: Pareja golpea a adulta mayor que les pidió usar cubrebocas

NUEVA YORK.- Una pareja golpeó hasta dejar en el piso a una mujer de la tercera edad que le reclamó por no usar cubrebocas en el Metro de Nueva York.

La grabación que exhibe este incidente se volvió viral en redes sociales y se puede ver a un hombre y una mujer ingresar a un elevador. Entonces, la abuelita les reclama por no tener cubrebocas y le responden con golpes.

El hecho ocurrió en la estación de Atlantic Avenue-Barclays Center, en la localidad de Brooklyn, en Nueva York.

🚨WANTED🚨for an ASSAULT #Brooklyn @NYPD78Pct @ the Atlantic Ave and Barclays Center🚂 station on 11/13/20 @ 12:18 PM💰Reward up to $2500🕶Seen them? Know who they are? ☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! 📞Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityYourcall @NYPDShea @NYPDDetectives pic.twitter.com/VGyScyBFOl