Parques de Bristol se llenan de corazones para mantener la sana distancia

La campaña tiene finalidadad de implementar acciones que ayuden a la población a seguir respetando las normas de salud e higiene

INGLATERRA.— Como en varios países de Europa, el desconfinamiento se ha puesto en marcha, y es así como los parques de Bristol se han llenado de corazones en un intento por preservar el distanciamiento social entre los habitantes.

Con esta tierna idea se busca continuar en la lucha contra el contagio de Covid-19, y al mismo tiempo alentar a los habitantes a la reanudación de sus actividades, pero con mucha precaución.

Hearts painted on the grass in Queen Square to encourage people to safely enjoy #bristol city centre as lockdown measures are eased. #bristoltogether @itvwestcountry pic.twitter.com/dwBwrFECuM — David Hedges (@davidhedgesITV) July 7, 2020

Cuidando a las personas con mucho amor

Los parques de Brístol, Inglaterra, se han convertido en tema tendencia de redes sociales, luego de una campaña colocara encantadores y socialmente distantes corazones en el césped.

“Tu invitación al corazón de la ciudad” reza como lema la iniciativa liderada por Visit Bristol, el sitio web oficial de visitantes de la ciudad británica.

Your invitation to the heart of the city ❤️

Bristol businesses have come together to launch #BristolTogether, a new initiative to safely reopen the city, kicking off with hundreds of giant hearts painted on some of the city centre’s green spaces https://t.co/ZjdQ7MWudL pic.twitter.com/nN9rAhI7a2 — Visit Bristol (@VisitBristol) July 7, 2020

Los corazones que están pintadas sobre el mismo césped, mide aproximadamente 3 metros de ancho con al menos 2 metros de distancia entre ellas.

Esta campaña está a cargo de las empresas de Bristol que se han unido para lanzar #BristolTogether, una nueva iniciativa para reabrir la ciudad de manera segura.

These hearts in Queen Square are the first of hundreds that will be painted this week as part of the #BristolTogether installation - with the aim of inviting people safely back into the city centre. pic.twitter.com/2edptXkSJ0 — Martin Booth (@beardedjourno) July 7, 2020

Asimismo, los corazones fueron pintados por un equipo de artistas de Upfest colaboró para pintar 224 corazones primero en Queen Square, luego en el parque de College Green y Castle Park. En total hay 374 corazones.- Con información de Intriper.

Hearts are being sprayed on the grass in Queen Square to enable social-distancing. Castle Park & College Green too. Upfest are involved and @BrisCentreBID are behind it. #bristoltogether pic.twitter.com/wbz5cHWk3k — Anthony Ward (@Anth0ny_Ward) July 7, 2020

También podría interesarte: