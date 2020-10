Pasajero lanza de un autobús a una mujer por no usar cubrebocas (vídeo)

Una mujer fue lanzada de un autobús en Vancouver (Canadá), luego de que le escupiera en el rostro a un hombre que le pidió que se pusiera el cubrebocas.

Aunque el uso de la mascarilla es obligatorio para usar el servicio de transporte, la mujer aparece en el vídeo sin esta medida preventiva para evitar el contagio de Covid-19. El hombre decidió increparla por no usar el cubrebocas, por lo que fue agredido por la mujer.

No obstante, el hombre reaccionó de forma más violenta, y cuando su agresora se disponía a bajar del autobús, él decidió empujarla, lo que causó que ella quedara en el suelo. Otra pasajera reclama al hombre por la acción y baja a ayudar a la mujer.

Reason number 251 not to take @TransLink during a pandemic.



So much for mandatory masks 🤷🏾‍♂️#bcpoli#vanpoli#vancouver pic.twitter.com/LDiIcXIHhe