Pasajero muere en pleno vuelo, estaba enfermo de Covid-19

Un hombre murió de coronavirus poco después de que el avión despegara.

ORLANDO.— Un pasajero a bordo de un avión de United Airlines murió de coronavirus en pleno vuelo, el deceso fue confirmado por la línea aérea. Asimismo, informaron que el hombre viajaba de Orlando rumbo a Los Ángeles, EE.UU.

De acuerdo con los primero reportes, el hombre presentó dificultad para respirar desde antes de abordar el vuelo, pero empezó a tener síntomas más graves poco después del despegue.

Some guy literally died on my plane coming back from Disneyworld, nurse who worked on him during the flight trying to revive him said it was covid related. Family got on the flight with him showing major covid symptoms..and we didn’t change planes even after he passed..

Su condición obligó a la tripulación a desviar el vuelo hacia Nueva Orleans, EE.UU., para que recibiera atención médica, pero el hombre murió antes del aterrizaje.

Tras la muerte del pasajero en pleno vuelo, las investigaciones iniciaron, fue así como la esposa del occiso confirmó que el hombre que provocó un aterrizar de emergencia había dado positivo a una prueba de Covid, pero de todos modos decidió viajar.

En Twitter, algunos pasajeros que estuvieron en ese vuelo mencionaron que se podía escuchar los huesos de las costillas del sujeto fracturarse conforme sus pulmones se hinchaban.

Con ello se podría indicar que el coronavirus estaba en una etapa muy avanzada.

Before I sat in my seat, walking through the isle you could see that he was having a hard time breathing. I made eye contact with his wife and looked at him and she just looked down. I believe he passed around the time we took off (just guessing because thats makes most sense)