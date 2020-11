El nombre de Paula White se ha hecho viral en las últimas horas en redes sociales, luego de que trascendiera el vídeo de una oración de dos horas que llevó al cabo para asegurar la reelección del presidente Donald Trump.

A través de su canal en YouTube, la mujer de 54 años –asesora espiritual de Trump, desde 2016- llevó al cabo una apasionada oración en la que aseguró que ha escuchado la victoria “victoria, victoria, victoria, en los rincones del cielo”.

La telepredicadora rápidamente se volvió viral, ante las reiteradas frases que parecían más un rap que una oración. Aunque algunas de sus frases como “ángeles de África” y “ángeles de Sudamérica” llamaron la atención de los internautas estadounidenses, quienes recuerdan el pasado racista de la religiosa.

Otra de las frases más llamativas fue cuando sostuvo que “espíritus demoniacos” tienen “secuestradas las elecciones y la voluntad de Dios” para llevar a Donald Trump de nuevo a la presidencia, toda vez que los números favorecen a su adversario político Joe Biden.

Si bien la imagen de Paula White recién salta a la fama internacional, en Estados Unidos es conocida por diversas polémicas, que la señalan como racista. En 2016 el empresario la buscó antes de iniciar su primera campaña presidencial.

Nacida el 20 de abril de 1966 en Mississippi, Paula White asegura que la separación de sus padres cuando tenía cinco años la marcó, ya que al vivir con su madre y hermano tuvo una infancia dura y sufrió abusos.

Se ha casado en tres ocasiones y tiene un hijo de su primer matrimonio. En 1991 fundó la Iglesia Internacional Without Walls en Tamp (Florida), tras recibir el “llamado de Dios” a predicar el evangelio.

Es defensora de la teología de la prosperidad, que defiende el enriquecimiento como voluntad divina.

Aunque ha sido investigada por enriquecimiento ilícito, ninguna investigación ha logrado proceder en su contra.

En 2019, Trump le asignó una oficina en la Casa Blanca asesora especial de la Iniciativa Fe y Oportunidades. Su papel en los acuerdos de Trump con Israel ha sido clave.

Tras darse a conocer su discurso, los internautas no tardaron en hacer memes sobre el mismo y algunos incluso le añadieron música para acompañar sus palabras con “ritmo”.

Who knew a Paula White/Eminem mash up would work (and thank you vibing cat). #Unmute pic.twitter.com/CbKHZ5KOYS

Trump's Spiritual advisor Paula White: "I hear a sound of victory, the Lord says it is done," she said. "For angels have even been dispatched from Africa right now...



The Angels: pic.twitter.com/j2i2SPxruc